أكثر من 395 ألف مستفيد من حملة "خليفة الإنسانية" لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تقديم الدعم الإنساني في كافة أنحاء الدولة من خلال حملة كوفيد-19 التي أطلقها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع المؤسسة، حيث استقبل الصندوق مساهمات مادية وعينية من الشركات شملت آلاف الطرود من المواد الغذائية والصحية، وأجهزة ذكية لدعم مبادرة التعلم عن بعد، والمعدات الطبية العاجلة للمستشفيات والمرضى ودعم المبدعين المستقلين والمؤسسات الإبداعية الصغيرة المتأثرة بالجائحة.



وبلغ عدد المستفيدين من المبادرات أكثر من 395,000 مستفيد في جميع مناطق الدولة منها 56,529 أسرة تضم ما بين 4 إلى 12 فردا لكل عائلة بالإضافة إلى أكثر من 167,000 فرد بمن فيهم موظفو خط الدفاع الأول، والحالات الإيجابية المسجلة بالفيروس ومختلف فئات المجتمع وذلك ضمن المبادرات المجتمعية للشركات لدعم المشاريع والمبادرات التي أدارها الصندوق لخدمة المتطلبات ذات الأولوية الوطنية للتصدي للتحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في كل من القطاعات الطبية والصحية والتعليمية.

وعملت المؤسسة مع الصندوق على توجيه مساهمات القطاع الخاص لتنفيذ جميع المشاريع ذات الأولوية المدرجة على المنصة الذكية للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، والتي تتماشى مع أولويات الدولة، حيث تضم المنصة مبادرات ذات أولوية لوزارة الاقتصاد، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وتوج هذا التعاون بتوقيع مؤسسة خليفة الإنسانية شراكة استراتيجية مع الصندوق لتنفيذ مبادرات تخدم جهود الدولة في مكافحة الفيروس في إطار ركائز الصحة والسلامة ورفاه المجتمع.

ونفذ الصندوق عدداً من الحملات المجتمعية بالتعاون مع شركائه استهدفت رفع مستوى الوعي المجتمعي ومساندة الأسر على تجاوز فترة التباعد الاجتماعي والالتزام به ودعم الأفراد المستقلين والشركات الناشئة، ورواد الأعمال في مجالات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، منها حملات "لنقف أمام التحدي" و"عطاؤنا لأجل الجميع" و"البرنامج الوطني لدعم المبدعين".

Advertisements

وأطلق الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، دليل "إدارة مسؤولة في ظل الأزمات" على المنصةwww.csruae.ae/ar/publications يضم المبادئ التوجيهية لدعم الشركات وتطوير استراتيجيات وممارسات المسؤولية المجتمعية في ظل الأزمات وفي ضوء هذه الجائحة، ويتضمن إرشادات توجيهية حول أفضل السبل للتواصل مع القوة العاملة عن طريق المشاركة والابتكار والدعم، والمجتمع عن طريق التماشي مع التغيير والتكيف وتعزيز روح التعاون، واعتماد ممارسات بسيطة تخدم روتيناً صحياً إيجابياً واستهلاكاً وإنتاجاً مسؤولاً، بما يتناغم مع توجهات الدولة وخطط ومبادرات لتخطي الأزمات.

ويواصل الصندوق جهوده من خلال توجيه مساهمات قطاع الأعمال نحو مبادرات ذات أولوية وطنية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وذلك بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الاجتماعية ..إذ يعد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، السلطة الاتحادية المعتمدة، لتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص، وحوكمة المكافآت الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة.

وتقدم مؤسسة خليفة الإنسانية مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية الشكر والتقدير لكل من شركة تيفاني، ومارينا لوساطة التأمين، واللاينس للتأمين، وهيئة التأمين، ومجموعة الفهيم، وموندليز العالمية، وD&K القابضة، وفرّيرو، وAON الشرق الأوسط لوساطة التأمين، ودلتا للتأمين، وسينيا للتأمين في الشرق الأوسط، وزيوريخ لايف العالمية، وزيوريخ للتأمين، وجونسون وجونسون الشرق الأوسط، وبروكتر& قامبل، وبرودوم للاستشارات، ومجموعة أبوظبي للفنون، وليجر ترين للسياحة، ومركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسة عوشه بنت خليفة السويدي "فتاة العرب".

وفي هذا السياق، يقدّر مؤسسة خليفة الإنسانية والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية الدور المسؤول الذي أظهره أفراد المجتمع والمؤسسات، والمساهمات في دعم جهود الدولة في التصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19، حيث إن مفهوم المسؤولية المجتمعية هو استثمار مجتمعي تقوم به الشركات ويعود عليها بمكاسب وعوائد عديدة.

ويستمر الصندوق في تلقي المساهمات لخدمة مجتمع دولة الإمارات للمزيد من المعلومات أو المساهمة يرجى زيارة www.csruae.ae