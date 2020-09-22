وكلاء وزارة الصحة بدولة الإمارات يتلقون جرعة من لقاح (كوفيد-19)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى امس 3 وكلاء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، جرعة من لقاح (كوفيد-19)، وذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها الإسبوع الماضي والتي تتضمن تقديم اللقاح لفئات من خط الدفاع الأول.



وحسب ما نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، تلقى جرعة اللقاح من وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين الرند، ومدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات الدكتور يوسف السركال، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة عوض الكتبي.

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وتسعى الوزارة من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، مؤكدة أنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة.

وأوضحت أن اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح.

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم