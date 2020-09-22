شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تؤكد أهمية ميكنة القطاع لوصول الدعم لمستحقيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ميكنة قطاع الزراعة من أبرز الملفات التى حرصت اللجنة عليها خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2021/20، مؤكدا أن الميكنة والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة له العديد من المميزات والإيجابيات فى مقدمتها وصول الدعم لمستحقيه، والقضاء على السوق السوداء، ووجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمحاصيل الاستراتيجية والعامة تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال الفترة المقبلة، وتقديم كل الدعم للمزارعين خاصة صغار الزارع.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى، وتم ترجمة ذلك فى صورة العديد من القرارات والمبادرات التى تدعم القطاع بصورة مباشرة خلال السنوات الأخيرة تهدف لتلبية مطالب الفلاحين، وتعد المكينة والتحول الرقمى اتجاه عام للدولة بل والعديد من دول العالم فى شتى القطاعات، مما يؤكد أن الميكنة ستعود على المزارع بالفائدة الكبيرة.

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ولفت رئيس اللجنة، إلى أن الكارت الذكى أول خطوة نحو ميكنة القطاع، بالإضافة لإنشاء قاعدة بيانات بكافة المحاصيل الاستراتيجية الأساسية للوقوف على الاستهلاك والإنتاج ومن ثم يتم وضع خطة حول كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى لسد فجوة زيادة الاستهلاك وتوفير العملة الصعبة.

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد أهمية الكارت الذكى فى تنقية الحيازات الزراعية وتوفير المعلومات الصحيحة لصانع القرار، مؤكدا أنه تمت إضافة خدمة المدفوعات ميزة للكارت، وأنه تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "كارت الفلاح"، حيث شملت المرحلة الأولى محافظتى بورسعيد والغربية، والثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة، منوها أن الوزارة تستعد حالياً لإطلاق المرحلة الثالثة فى 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية.