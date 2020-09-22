شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تحث على دعم وتطوير منظومة الأمم المتحدة وتعزيز قدراتها والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الوزير العماني، في كلمة بلاده الافتراضية خلال افتتاح أعمال فعاليات الاسبوع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، أن سلطنة عمان تنتهج في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجاً يحترم المبادئ النبيلة للأمم المتحدة وتساند فرص ومساعي السلام والتفاهم والتنوع الثقافي والتسامح والحوار الايجابي والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب، وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ وقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى الشراكة الاستراتيجية لسلطنة عمان مع الأمم المتحدة ، مؤكداً مواصلة السلطنة دعمها لهذه الشراكة وهي تعول على المكانة التي اكتسبتها الأمم المتحدة على مدى العقود الماضية منذ إنشائها.
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