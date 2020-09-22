شكرا لقرائتكم خبر عن شروط إعفاء سيارات ذوى الإعاقة من الضرائب والرسوم فى القانون الجديد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة والتى تهدف جميعها ودمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة، وذلك بعد تأهيلهم لذلك، فى مختلف القطاعات والملفات على مستوى الجمهورية فى كافة الأنشطة.

وفيما يلى نستعرض إعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم والمصروفات.

وفقا للقانون، تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها، ومنها وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 ) والذى ينص على:

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التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.

ويكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذى الإعاقة أياً كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانونى أو سائقه الشخصى المؤمن عليه، كما لا يجوز التوكيل أو البيع الابتدائى والنهائى أو استعمالها فى غرض غير الغرض المخصص لها إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى تاريخ التصرف مع لوحة أرقام السيارة مميزة.