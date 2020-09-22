كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر البرازيل تسجل 13439 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت السلطات البرازيلية، 13439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و377 حالة وفاة، وفقا لما أفادت به "روسيا اليوم".
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 31,405 مليون إصابة، بينهم أكثر من 967 ألف حالة وفاة، وأكثر من 22,990 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.