مصر تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لخطر "تفكيك الدول الوطنية"

جدد مصر اليوم الثلاثاء، أهمية احترام القانون الدولي والتصدي لخطر تفكيك الدول الوطنية.

وشدد سامح شكري وزير الخارجية المصري في كملته بافتتاح اجتماعات الأمم المتحدة، على ضرورة تصدى المجتمع الدولي للدول الداعمة للإرهاب، التي تسعى أيضاً إلى تفكيك الدولة الوطنية، وذلك لتعزيز السلم والأمن الدوليين.



ولفت إلى أن مصر لديها رؤية في هذا الصدد، ترتكز على "قيم التكافل والمساواة بين البشر وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها، وتجنب الاستقطاب وإعلاء روح الشراكة واحترام الخصوصية الثقافية للشعوب والمجتمعات".

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وتطرق وزير الخارجية المصري في كلمته أيضاً، إلى ضرورة وضع إطار قانوني ملزم لضمان "الأمن السيبرانى والمعلوماتى"، فضلا عن صيانة الهياكل المؤسسية والتنظيمية لمؤسسات حفظ السلم والأمن الدوليين.

ومع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في نيويورك، قرر قادة الأمم المتحدة عقد الاجتماعات الدورية للمنظمة الدولية، والذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، افتراضيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، دعا في وقت سابق أمس الإثنين، إلى مزيد من التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية، وذلك خلال فعالية لإحياء الذكري السنوية الـ75 لتأسيس المنظمة الدولية.