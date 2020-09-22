وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي للتصدي للدول الداعمة للإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



دعا وزير الخارجية سامح شكري، إلى ضرورة تصدي المجتمع الدولي للدول الداعمة للإرهاب، مشيرًا في كلمته بافتتاح أعمال اجتماعات الأمم المتحدة إلى أن مصر تدعو للتصدي لكافة الدول التي توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة.

وقال شكرى في كلمته في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إن مصر لديها رؤية قائمة على مقومات بمقدمتها تأكيد قيم التكافل والمساواة بين البشر وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها وتجنب الاستقطاب، وإعلاء روح الشراكة واحترام الخصوصية الثقافية للشعوب والمجتمعات.

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ودعا وزير الخارجية، المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة إلى العمل على صيانة السلم والأمن الدوليين، والتصدي لمحاولات تفكيك الدول الوطنية ومكافحة الإرهاب والتصدي للدول التي توظفه وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، ومكافحة التطرف والجريمة المنظمة.

وشدد شكري على ضرورة إيجاد آلية ملزمة لصياغة قواعد فعالة لضمان الأمن السيبراني والمعلوماتي، بالإضافة لصيانة الهياكل المؤسسية والتنظيمية لمؤسسات حفظ السلم والأمن الدوليين.

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