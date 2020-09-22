جرادة.. اعتماد نمط التعليم عن بعد في مدرسة بسبب بؤرة “كورونا”

أعلنت المديرية الإقليمية في مدينة جرادة، اليوم الاثنين، عن اعتماد نمط التعليم عن بعد في مدرسة الانبعاث، ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت المديرية نفسهاد في بلاغ لها، أن الدراسة عن بعد في المدرسة المذكورة، ستستمر إلى حين صدور بلاغ جديد، يعلن عن تاريخ استئناف نمط التعليم الحضوري بهذه المؤسسة.

ويأتي هذا القرار، بعد إغلاق جزء من حي “المجهز” في مدينة جرادة، على خلفية ظهور بؤرة ناجمة عن حالات إصابة بفيروس كوفيد-19.

وقالت المديرية نفسها، إنها تحرص على سلامة وصحة مرتفقي المؤسسات التعليمية، من أطر تربوية التلاميذ وآباء

