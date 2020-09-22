مريم حسين تشكر حكومة دبي بعد القبض عليها

وجهت الفنانة المغربية، مريم حسين الشكر لحكومة دبي، تعليقا على واقعة القبض عليها، أمس الأحد، جراء احتفالها بعيد ميلادها، دون اهتمام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجهت مريم حسين الشكر إلى حكومة دبي عبر حسابها على أنستغرام، وقالت: “أمورنا طيبة ما دام الحكومة تنقذ مواطنيها والمقيمين من هذا الوباء الفتّاك.. جميعنا مسؤولون”.

وأضافت المتحدثة نفسها: “النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن نفقد الأمل.. أشكر حكومة دبي على حرصهم علينا، وعلى شعبها.. اللي ما يبغى لك الخير ما يوعيك.. شكرًا لمجهوداتكم كلنا مسؤولون”.

وبعد مدة قصيرة، قامت مريم حسين بحذف منشورات توجيه الثناء والشكر إلى حكومة دبي، فيما أبدت إعجابها بمنشور على صفحة شرطة دبي، أعلن من خلاله خبر القبض عليها.

وألقي القبض على مريم حسين، بعد نشرها فيديرهات عبر “سناب شات”، تظهر فيه احتفالها بعيد ميلادها في مطعمين مختلفين، بحضور معارفها، دون التزام بالتباعد الجسدي، ودون ارتداء الكمامات، وبمخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.