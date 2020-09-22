شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 126 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 126 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 17 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، أن 800 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 90332 حالة.

وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى أمس هو 102141 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5787 حالة وفاة.