شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 266 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل الأردن 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5045 إصابة. وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 3514 حالة، كما سَجلت حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 32.

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