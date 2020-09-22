شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد والاقتصاد يواصل الانهيار والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 7.58 مقابل الدولار أمس الإثنين، مع تحول الانتباه صوب اجتماع البنك المركزي المقرر في 24 سبتمبر وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح، وهوت العملة أكثر من 21 % أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي.

انهيار الاقتصاد

وأرجع مختصون ذلك إلى جائحة كورونا التي أدت إلى انهيار الاقتصاد في كثير من دول العالم، بالإضافة إلى سياسة أردوغان التوسعية التي أتت بنتائج عكسية على اقتصاد بلاده.

وأشار المحلل التركي تورغوت أوغلو إلى أن هناك العديد من الأسباب المنطقية التي تفسر انهيار الليرة، أبرزها أن العملة التركية فقدت الثقة، مما دفع العديد من الأتراك إلى صرفها إلى دولارات خوفاً من انهيار أقوى يلم بها، كما أضاف إن الصادرات التركية في تراجع كبير خاصة آخر سنتين، مضيفاً أن احتياطي البنك المركزي انخفض بشكل كبير دون معرفة إلى أين ذهبت هذه الأموال، وأشار إلى أن أردوغان يقوم بذلك بكل سرية.

خوف المستثمرين

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ولفت أوغلو إلى أن كل ذلك أدى إلى خوف المستثمرين سواء أتراك أو أجانب من الاستثمار في تركيا، وقال إن هناك مستثمرا ألمانيا قرر العام الماضي استثمار مليار دولار في تركيا، لكن ألغى قراره قبل فترة بسيطة خوفاً من تدهور الاقتصاد التركي، ولأن أردوغان وصل بدكتاتوريته إلى الحجز على أموال 45 ألف مستثمر، ومنهم رجال أعمال برأس مال 6 و7 مليارات دولار، دون أي سبب، مما نشر الخوف لدى المستثمرين من العمل في تركيا، ويتوقع أن يتوقف كل رجال الأعمال الأجانب عن الاستثمار في تركيا بعد سنة من الآن.

وأضاف أوغلو إن الرئيس التركي لن يستطيع النجاة من هذه الأزمة أبداً، لذلك يقوم بالتلاعب بالشعب عن طريق تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، في محاولةً لكسب ود الشعب، خوفاً من رئيس ببلدية إسطنبول الذي يخشاه.

مغامرات أردوغان

من جانبه قال الباحث في الشؤون التركية عبدالباسط النجعاوي، إن المغامرات التركية العسكرية في أماكن كثيرة، وسياسات أردوغان التي كانت في بداية عهده «لا أعداء في المنطقة»، ومن ثم تحول ذلك إلى «لا أصدقاء في المنطقة» باستثناء قطر طبعاً، هي ما أدت إلى التراجع الكبير الذي نشهده للعملة.

وقال النجعاوي، إذا تمددت الدول عسكرياً أكثر من اللازم تنهار اقتصادياً، مشيراً إلى أن هذا ما يحدث مع تركيا، فعداؤها لدول الجوار، وسياساتها العدائية، جعل المستثمرين يتخوفون من انعكاسات ذلك على تجارتهم، وأوضح أنها لا تستطيع تحمل تبعات التدخل العسكري الذي يقوم به أردوغان في كل دول المنطقة تقريباً، فهي الآن تستنزف الخزانة القطرية، وتستنزف حكومة السراج، عبر واردات النفط التي تسيطر عليها، فأمدت الخزانة التركية بمليارات الدولارات، وأكد على ضرورة تراجع أردوغان عن سياسته الخارجية حتى ينهض باقتصاد بلاده من جديد.