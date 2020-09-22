شكرا لقرائتكم خبر عن قطر على رأس اللائحة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

تواصل تقارير المنظمات الدولية إدانة تورط النظام القطري في انتهاك حقوق الإنسان، ووضعت هذه المنظمات قطر على اللائحة السوداء للدول التي تمارس كافة أنواع التجاوزات بحق العمال والمرأة، وطالبت جهات دولية عدة بضرورة إخضاع المسؤولين القطريين للمحاكمة في ظل عدم احترام القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

استغلال العمال

ورصدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير صدر في أغسطس الماضي، استمرار تعرض العمالة الأجنبية في قطر للاستغلال من أصحاب العمل، الذين يحتجزون الأجور ويهددون بطردهم ويخصمون من الرواتب، ما جعل بعض الموظفين غير قادرين على تناول الطعام.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية، استمرت الانتهاكات على نطاق واسع حتى بعد أن تعهدت قطر بإصلاح هذا الملف، الذي تواجه فيه انتقادات دولية كبيرة، وأشار التقرير إلى أن أرباب العمل، الذين يعملون لحسابهم، وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة كثيرا ما يؤخرون أو يحجبون أو يقتطعون بشكل تعسفي أجور العمال.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك: إنها التقت بأكثر من 93 عاملا أجنبيا يعملون في أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل وراجعت الوثائق القانونية كجزء من تحقيقها، وتبين أن غالبا ما يمتنع أرباب العمل عن دفع أجور العمل الإضافي المشار إليه في التعاقد ومزايا نهاية الخدمة، وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال المهاجرين دون عقاب.

بدون طعام

وقالت «رايتس ووتش»: منذ ظهور وباء «كورونا» في قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر، وتوقف أصحاب العمل عن دفع أجور العمال، الذين غالبا ما كانوا يجدون صعوبة في الحصول على الطعام.

ودعت المنظمة قطر إلى تطبيق توصيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بدفع رواتب العمال في الوقت المناسب، وحماية حساباتهم المصرفية، وتنفيذ الأحكام العاجلة ضد أصحاب العمل في حالات التخلف عن سداد حقوق العمال. وسلط تقرير «رايتس ووتش» الضوء على قضية حارس أمن أوغندي حصل على وعد بالحصول على مبلغ 329 دولارا شهريا، لكنه حصل على أجر شهر واحد فقط من سبتمبر إلى ديسمبر 2019.

كورونا ذريعة

وقال الضحية لـ «رايتس ووتش»: هل تعتقد أن هذا المال يكفي للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر في قطر؟ ليس كذلك. أنا أتضور من الجوع، وعائلتي في المنزل تتضور جوعا.

وانتقدت المنظمة تجاهل قطر تنفيذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال، لافتة إلى تقدم محدود في حماية العمال في قطر، وأشارت إلى أن أصحاب أعمال في قطر تذرعوا بفيروس «كوررنا» لوقف الأجور.

ورصد تقرير بعنوان «كيف نعمل بدون أجر؟» انتهاك أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر لأجور العمال في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام «منظمة العمل الدولية» في 2017 بحماية العمال الوافدين من هذه التجاوزات.

ورصدت المنظمة الدولية انتهاكات للأجور في وظائف عدة، مثل التي يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء.

أكل الحقوق

قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «رايتس ووتش» مايكل بيج: 10 أعوام مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها، علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام. وأشار إلى أن قطر تعتمد على نحو مليوني عامل وافد يشكلون 95% من القوى، العديد منهم يعملون في بناء أو خدمة الملاعب، والنقل، والفنادق، والبنى التحتية لكأس العالم فيفا، ويأتون إلى قطر بحثا عن وظائف وأجور ثابتة، لكن العديد يواجهون انتهاكات أجور تدفعهم إلى المزيد من الديون، ويعلقون في هذه الوظائف في ظل آليات انتصاف غير فعالة.

اقتطاع تعسفي

وقال مايكل بيج إن 59 عاملا أجورهم أجّلت، أو حُجبت، أو لم تُدفع، بينما أكد 9 عمال أنهم لم يتلقوا أجورهم لأن أصحاب العمل قالوا إنه ليس لديهم ما يكفي من الزبائن.

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وأشار 55 عاملا إلى أنهم لم يحصلوا على أجر الساعات الإضافية، علما بأنهم يعملون أكثر من 10 ساعات يوميا، في حين قال 13 عاملا، إن أصحاب العمل استبدلوا عقود العمل الأساسية بعقود ترجح مصلحة أصحاب العمل.

ونوه إلى أن 20 عاملا لم يحصلوا على المدفوعات، المعروفة بـ «المكافآت» الإلزامية عند نهاية الخدمة، و12 عاملا قالوا إن أصحاب العمل اقتطعوا من رواتبهم تعسفا.

وأوضح نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» أن انتهاكات الأجور منذ انتشار فيروس «كورونا» اتسعت بشكل مبالغ فيه، حيث تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم. لافتا إلى أن بعض العمال قالوا إنهم لا يستطيعون حتى شراء الطعام، بينما قال آخرون إنهم غرقوا في الديون ليستطيعوا العيش.

إدانة أمريكية

كشف تقرير أمريكي حول حقوق الإنسان في قطر لعام 2019 عن وجود انتهاكات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان في قطر، خصوصا فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وغير المواطنين.

وذكر التقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أنه بخلاف ما تروج له وسائل الإعلام القطرية أو الممولة منها، فإن قطر لا تتمتع بالحريات ولا تسمح بها، كما أن حكومتها لا تخضع للمساءلة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الفساد.= وأشار التقرير إلى القيود المفروضة على حرية حركة تنقل العمال الوافدين إلى الخارج، ورفض منح اللجوء السياسي رغم خطر الاعتقال والتعذيب، كما تطرق إلى اتخاذ الحكومة القطرية خطوات محدودة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكر التقرير حالة اعتقال امرأة قطرية في فبراير 2019، بعد أن نشرت رسالة على موقع «انستجرام» تحث فيها الحكومة القطرية على مساعدة القطريين المحتاجين، الأمر الذي اعتبر انتقادا للحكومة. وفي مايو من العام الماضي تم تسريب تسجيل صوتي للمرأة ذاتها تكشف فيه تعرضها للاعتقال التعسفي بدون محاكمة أو اتهام لعدة أشهر، ولم يصدر أي بيان رسمي قطري ردا على هذه الاتهامات.

إجراءات تقييدية

وأفاد التقرير بأن القوانين القطرية تتضمن إجراءات تقييدية بشأن إنشاء الصحف وإغلاقها ومصادرة أصول المنشور، مشيرا في هذا الخصوص إلى إغلاق «مركز الدوحة لحرية الإعلام»، الممول من الحكومة، خلال العام المنصرم دون تفسير رسمي. وأوضح التقرير أن أفراد الأسرة الحاكمة، أو المحسوبين عليهم ممن يتمتعون بعلاقات وثيقة مع المسؤولين الحكوميين، يمتلكون جميع وسائل الإعلام المطبوعة، وأن كل وسائل الإعلام تعكس وجهات نظر الحكومة.

وقال التقرير: إن الحكومة القطرية تقيد المحتوى في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وعلى الإنترنت، وتراقب الصحف والمجلات والأفلام والكتب الأجنبية أو فرض الرقابة عليها أو حظرها.

المرأة القطرية

قال تقرير بثتة قناة «مباشر قطر» إن معاناة المرأة القطرية مستمرة في ظل النظام القطري، الذي يمارس كافة أشكال القمع والاستبداد ضد المرأة، ويسلبها كافة حقوقها إلى جانب ممارسة العنف ضدها دون وجود أي قانون يحميها من التطرف والعنف، الذي تتعرض له. وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، إن التطرف والقمع والعنف الذي تتعرض له المرأة القطرية، جاء على خلفية سيطرة القيادات الإرهابية على دوائر صنع القرار في الدوحة إلى جانب احتضان الدوحة كافة العناصر المتطرفة، التي فرت من بلادها مؤخراً، ويصدرون فتاوى متشددة في حق المرأة.

قيادات الإرهاب

ولفت التقرير إلى أن المسؤولين القطريين «دمى» في يد قيادات الإرهاب، الذين يتبنون خططا تخريبية تجاه دول المنطقة، ويعملون على غسل أدمغة شباب الوطن العربي تحت شعارات مزيفة من أجل التجارة بالدين، ويخدمهم في ذلك منابر إعلامية هدامة وعلى رأسهم قناة الجزيرة، إلى جانب الأموال الطائلة التي تخصص من ثروات الشعب القطري.

وأشار تقرير «مباشر قطر» إلى أن المرأة القطرية تعانى بشدة في ظل حكم مستبد يسلبها كافة حقوقها، وذلك يفسر هرب العديد من الفتيات خلال الفترة الماضية وطلبهم حق اللجوء لدول أوروبية، وتابع: الهرب أصبح الطريق الوحيد للخلاص من قمع وبطش النظام القطري المستبد.

كانت زوجة الشيخ طلال آل ثاني المعتقل في الدوحة منذ أعوام قد كشفت حجم الانتهاكات، التي يتعرض لها زوجها والمتمثلة في تعرضه للتعذيب لمطالبته بحقوقه، وناشدت منظمات حقوق الإنسان للتدخل.

يذكر أن مؤسسة «ماعت» الحقوقية كشفت في تقرير بالفيديو فضيحة النظام القطري، وجرائمه في حق النساء في قطر، عقب هروب إحدى الفتيات من الدوحة وطلب اللجوء إلى بريطانيا، التي تجاهلها إعلام الدوحة.