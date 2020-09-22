شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يوضح كيف فشلت الجماعة الإرهابية فى الحشد كالعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب شرعى صالح، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن فشل دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للنزول والتظاهر، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الجماعة الخائنة انتهت ولا وجود لها وأنها تعيش فى غيبوبة، ومازالت أثار صدمتها من ثورة 30 يونيو وخروج الشعب المصرى ضدها، تؤثر عليها، فهى تغمض عينيها عن الحقيقة التى يعلمها القاصى والدانى أن شعب مصر أسقط هذه الجماعة ولفظها ولن يسمح لها بأى تواجد.

وأضاف صالح لـ"الخليج 365"، أن الشعب المصرى لا يستجيب لدعوات التخريب والفوضى التى تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية، فهذا الشعب يريد أن يحافظ على بلده وأمنها واستقرارها، ويقف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لاستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة واستكمال مسيرة الإصلاح.

وأكد النائب شرعى صالح، أن جماعة الإخوان الإرهابية ليست لديها قدرة على الحشد، وكل مرة تطلق دعوة للتظاهر تنتهى بفشل ذريع، مضيفا أن هذه الجماعة تطلق أذنابها وعناصرها ومواقعها وقنواتها وتستخدم صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا للتحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لإشعال الفوضى والتخريب، وتصرف ملايين الدولارات، ولكن كل محاولاتها ومخططاتها تفشل بسبب قوة وتماسك الشعب المصرى ومساندته لمؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حمل روحه على كفه لإنقاذ مصر، ويقود مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى وحقق العديد من الإنجازات.

وتابع صالح: "مصر لن تركع لأحد، وستهزم قوى الشر وأعداء الوطن وتنتصر عليهم، وستظل مصر صامدة وستنجح فى القضاء على الإرهاب".