إصابات كورونا عربياً تتجاوز مليوناً و533 ألف حالة.. ودولة واحدة بلا إصابات جديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:
جرافيك- مايكل عادل:
شهد منحنى إصابات ووفيّات فيروس كورونا المُستجدّ اليومي، انخفاضاً في الدول العربية، ليوم 21 سبتمبر الجاري، بعد تسجيل 12 ألفاً و51 إصابة جديدة، ليصل بذلك إجمالي المُصابين إلى مليون و533 ألفاً و378 حالة، في حين حصد الوباء أرواح 193 شخصاً جدد، ليصل عدد الوفيّات إلى 27 ألفاً و917 حالة، وفق مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
وسجّلت جميع الدول العربية إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"، باستثناء جزر القمر، علماً بأنها تُعدّ أقلّ دولة عربياً في عدد إصابات ووفيّات كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد مصابيها 470 حالة، فيما سجّلت 7 حالات وفاة جراء الوباء.
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