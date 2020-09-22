المشتبه بها في محاولة تسميم ترامب تمثل أمام المحكمة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي، مساء أمس الاثنين، أن المشتبه بها في محاولة تسميم الرئيس دونالد ترامب، باسكال فيرير ستمثل أمام المحكمة في مديمة بافلو بنيويورك، اليوم الثلاثاء، بدلاً من الاثنين، كما كان مقررًا، حسبما نقلت روسيا اليوم، عن وسائل إعلام أمريكية.

وأعلنت الشرطة الكندية، مساء الاثنين، إنها فتشت شقة في ضاحية في منطقة مونتريال ترتبط بامرأة اعتُقلت لإرسالها ظروف بريدية تحتوي على مادة الريسين السامة، إلى البيت الأبيض وإلى خمسة عناوين أخرى في ولاية تكساس الأمريكية، حسبما نقلت روسيا اليوم، عن وكالة رويترز للأنباء.

وقال شارل بوراي، وهو شرطي كندي: "نعتقد أن ست رسائل في المجمل قد أُرسلت، واحدة إلى البيت الأبيض وخمس إلى تكساس".ولم يستطع بواري تحديد الأماكن التي أرسلت إليها الظروف البريدية في تكساس.

Advertisements

وذكر أرت فلوريس المتحدث باسم شرطة مدينة ميشان في تكساس، أن الشرطة اعتقلت هذه المرأة من قبل في أوائل 2019، لكنه قال إنه لا يملك سجلات تخص عملية الاعتقال تلك، وأحال الأسئلة بخصوص الأمر إلى مكتب التحقيقات الاتحادي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، قوله إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في عدة رسائل يشتبه بأنها تحتوي على مادة الريسين أرسلت إلى جهات إنفاذ القانون ومنشآت احتجاز في ساوث تكساس.

وكانت الشرطة ذكرت يوم السبت أن الرسالة أُرسلت من كندا على ما يبدو وقالت إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي طلب المساعدة. وجرى ضبط المظروف في مركز للبريد الحكومي قبل وصوله إلى البيت الأبيض.

واعتقلت السلطات الأمريكية امرأة على الحدود مع كندا بالقرب من مدينة بافالو في ولاية نيويورك، أمس الأحد، للاشتباه بأنها أرسلت هذا السم القاتل بالبريد إلى عنوان البيت الأبيض.