رد صادم من عون .. "رايحين عجهنم" يتصدر تويتر في لبنان

رد صادم من الرئيس اللبناني ميشال عون بعد إعلانه تعثر تقديم الحكومة الجديدة، تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج

#رايحين_عجهنم"، عقب مؤتمر صحفي ِ اليوم الاثنين للرئيس اللبناني ميشال عون، اقتباسا من تصريح له حذر فيه من الفشل في الاتفاق حول تشكيل الحكومة.

ميشال عون يبحث مع ماكرون مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

وردا على سؤال من الصحفيين في المؤتمر عن إلى أين يتجه لبنان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية اللبنانية حول تشكيل الحكومة، رد عون قائلا: "طبعا على جهنم".

Advertisements

ودعا عون في المؤتمر إلى "إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية"، قائلا: "بينما نلمس عقم النظام الطوائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية".

وتمثل الأزمة، التي تفاقمت بانفجار مدمر يوم الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، أسوأ تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت

رحاها بين عامي 1975 و1990.

والأسبوع الماضي، انقضى موعد نهائي تم الاتفاق عليه مع باريس لتشكيل الحكومة، وهي عملية تواجه مأزقا بسبب مطالبة الكتلتين الشيعيتين المهيمنتين في لبنان، حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل، بتعيين وزراء شيعة في الحكومة منهم وزير المال.

وقال عون إنه عرض حلولا توافقية لم تلق قبولا، ووصف المشكلة بأنها مواجهة بين الأحزاب الشيعية من ناحية ومصطفى أديب رئيس الوزراء السني المكلف ورؤساء الوزراء السابقين الذين يدعمونه من ناحية أخرى.

وقال: "طرحنا حلولا منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة لكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب".