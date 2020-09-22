محمد بن زايد والسيسي يبحثان العلاقات بين البلدين والقضايا الاقليمية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2020 11:32 مساءً

اجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تناول العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان إن الزعيمين “استعرضا خلال الاتصال بعضا من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

وأضاف أنه “تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين السيد الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد وترسيخاً للعلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين التي تعد أحد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة”.