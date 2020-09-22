مهاجم ريال مدريد في طريقه للرحيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مهاجم ريال مدريد الإسباني، لوكا يوفيتش، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مصادر قريبة من اللاعب أكدت رغبته في العودة لفريقه السابق آينتراخت فرانكفورت، في ظل عدم اعتماد المدير الفني، زين الدين زيدان عليه.

وسجل يوفيتش هدفين في موسمه الأول مع ريال مدريد، حيث شارك في 27 مباراة بمختلف المسابقات، منها 8 مباريات فقط كأساسي.

وتألق يوفيتش مع فرانكفورت، حيث سجل 27 هدفًا خلال 46 مباراة، لينضم في صيف 2019 لريال مدريد مقابل 60 مليون يورو.