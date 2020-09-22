شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم امرأتان و4 أطفال.. مقتل وإصابة 12 مدنياً في قصف حوثي على تعز والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت مصادر مطلعة مقتل وإصابة 12 مدنيا بينهم امرأتان و4 أطفال في قصف نفذته المليشيات الحوثية على تعز.
وأشارت المصادر، إلى وفاة امرأتين و4 أطفال وإصابة مدنيين آخرين في قصف مليشيا الحوثي الإرهابية على شرق تعز.
وهاجمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أحياء سكنية، مساء اليوم الاثنين، بقذائف دبابة ومدفعية من مواقع تمركزها في تبة سيفيوتيل.
وتسبب القصف، وفقا لـ”الإخبارية”، في انفجارات متتالية بأرجاء المدينة نتيجة للقصف الإرهابي المكثف على المدينة.
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