شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيون يتحدون كورونا ويتزاحمون على المطاعم.. و«جونسون» يصدمهم والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر بريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم إعلان فرض قيود على نشاط الفندقة والمطاعم في إنجلترا غدا الثلاثاء، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، مضيفة أنه سيتم إلزام هذا القطاع بإغلاق أبوابه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المنشآت التي ستخالف القواعد سيتم إغلاقها بالكامل.

ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماع أزمة غدا الثلاثاء لبحث كيفية التصدي لموجة جديدة من تفشي فيروس كورونا وذلك على خلفية تحذير كبير المستشاريين العلميين للحكومة البريطانية من أن المملكة المتحدة قد تسجل 50 ألف حالة إصابة جديدة يوميا في منتصف أكتوبر المقبل في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون سيترأس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية "كوبرا" صباح غد الثلاثاء، حيث سيحضر الاجتماع قادة اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.