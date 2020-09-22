شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيون يتحدون كورونا ويتزاحمون على المطاعم.. و«جونسون» يصدمهم والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المنشآت التي ستخالف القواعد سيتم إغلاقها بالكامل.
ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماع أزمة غدا الثلاثاء لبحث كيفية التصدي لموجة جديدة من تفشي فيروس كورونا وذلك على خلفية تحذير كبير المستشاريين العلميين للحكومة البريطانية من أن المملكة المتحدة قد تسجل 50 ألف حالة إصابة جديدة يوميا في منتصف أكتوبر المقبل في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون سيترأس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية "كوبرا" صباح غد الثلاثاء، حيث سيحضر الاجتماع قادة اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيون يتحدون كورونا ويتزاحمون على المطاعم.. و«جونسون» يصدمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.