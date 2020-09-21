أمن طنجة يوقف سائق طاكسي للاشتباه في ترويجه لمخدر “الكوكايين”

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة على النيابة العامة المختصة، صباح أمس الأحد، شخصا، يبلغ من العمر 38 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة، والاتجار في مخدر الكوكايين.

وبحسب مصدر أمني، فإنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة للمراقبة المرورية في مدينة طنجة أثناء قيادته لسيارة أجرة من الصنف الثاني، حيث تم العثور بحوزته على مجموعة من اللفافات من مخدر الكوكايين، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز جرعات إضافية من الكوكايين الخام، وميزان إلكتروني، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة، يوم أمس.