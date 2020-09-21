“طيف الزمكان”.. فيلم مغربي ينافس على جوائز في بولونيا والسويد

ينافس الفيلم المغربي “طيف الزمكان”، للمخرج كريم تجواوت، على جوائز مسابقة “غران أوف وورد” البولونية، في دورته المقبلة المقامة، شهر نونبر المقبل.

اختير الفيلم المغربي للمنافسة على جوائز الدورة 14 من “غران أوف وورد” البولونية، إذ رشح في صنفي أفضل انتاج، وأفضل سيناريو.

ويشارك في المسابقة المنطمة بين 23 و30 من نونبر المقبل، أفلام من دول عديدة منها بولونيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وروسيا، وألمانيا طوالهند، وكوريا الجنوبية، وسوريا، وإيران.

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ويرتقب أن يشارك فيلم “طيف الزمكان” في مسابقة أفلام مهرجان السينما العربية في مالمو، في السويد، ضمن فئة مسابقة الأفلام القصيرة.

وسبق أن نال الفيلم المغربي ذاته جائزة الجمعية المغربية لنقاد السينما، في المهرجان الوطني للفيلم، الذي جرت فعالياته في طنجة في مارس الماضي، كما نال جائزة أحسن إسهام في فيلم روائي قصير في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في مصر في دورته التاسعة.

ويتحدث الفيلم المغربي القصير “طيف الزمكان”، الذي لا تتجاوز مدته تسع دقائق، عن مآسي الحرب، وقسوتها، ومعاناة الأسر، التي دمرت الحرب مستقبلها، ومستقبل أبنائها.