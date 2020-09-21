لاغتيست يكشف قصة فيديو تعرضه للاعتداء – فيديو

بعد أيام من انتشار مقطع فيديو تعرض لاغتيست لاعتداء على موقع التواصل الاجتماعي، اتضح أنه مجرد تمثيل، لكنه يحاكي ما تعرض له الفنان المغربي، عام 2018، وكاد أن يودي بحياته.

وأصدر “لاغتيست”، ليلة أمس الأحد، كليب جديد بعنوان “vai and reviens”، يضم لقطات تمثيلة مستوحاة من واقعة تعرضه للاعتداء، ومشيرا إلى ذلك في البداية.

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وتعرض لاغتيست لحادثة الاعتداءّ، قبل أزيد من سنتين، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث اعترض سبيله عدد من الأشخاص، وانهالوا عليه بالضرب، والركل، معرضينه لكدمات، وإصابات في جسمه.

وسبق أن تحدث لاغتيست عن هذا الاعتداء في مشاركته بمهرجان موازين سنة 2019، موضحا أنه السبب وراء الاعتداء غليه هو الحسد من أعداء النجاح.

وكان لاغتيست قد قصد في الأيام الموالية للاعتداء المغرب، من أجل التعافي جسديا، ونفسيا من ذلك، حيث توجه إلى مراكش، ثم قريته في إمنتانوت.