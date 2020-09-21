مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون بثلاثية لهدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق مانشستر سيتي في مباراته الخارجية أمام وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية السيتي كل من اللاعبين كيفين دي بروين وفيل فودين وغابرييل جيسوس، وفي المقابل سجل هدف وولفرهامبتون اللاعب راؤول خيمينيز.

وبهذا الفوز حصد مانشستر سيتي أول 3 نقاط بالموسم الجديد، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 3 نقاط أيضًا.

مجريات المباراة:

رفض الحكم أندريه مارينر احتساب ركلة جزاء لصالح سيتي بعد لعبة مشتركة بين كودي وسترلينغ، وأرغمت الإصابة مارسال على الخروج مبكرا من المباراة ليدخل مكانه روبن فيناجري.

ونفذ دي بروين ركلة حرة مباشرة فوق الحائط البشري، لكن الحارس البرتغالي روي باتريسيو كان لها بالمرصاد في الدقيقة 12.

لكن الدولي البلجيكي عوض عندما حصل على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من قبل سايس، ونفذها بنفسه معلنا تقدم فريقه بهدف في الدقيقة 20.

واقترب مانشستر سيتي من تعزيز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 31، عندما سيطر باتريسيو على محاولة سترلينغ القريبة إثر تمريرة صعبة من فودين.

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لكن وبعد دقيقة واحدة فقط، سجل سيتي هدفه الثاني عبر فودين الذي تابع من لمسة واحدة مباشرة، تمريرة متقنة من سترلينغ.

وكاد فودين أن يضيف هدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة 39، عندما اقتحم منطقة الجزاء وحاول تسديدة كرة مقوسة، بيد أنها ابتعدت كثيرا عن المرمى.

وتألق باتريسيو في إبعاد هدف محقق في الدقيقة 44، من دي بروين. وتنفس الحارس البرتغالي الصعداء عندما راقب كرة رودري الغريبة تبتعد قليلا عن المرمى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتحسن أداء الفريق المضيف في الشوط الثاني، وظهر بودينسي من العدم ليهز الشباك الجانبية في الدقيقة 56، وبعدها بدقيقتين ترك بودينسي تمريرة نيتو لتصل إلى نيفيس الذي سدد كرة ارتدت من فودين أمام مرمى سيتي.

وجرى بودينسي بالكرة متخطيا ستونز قبل أن يحاول إسقاط الكرة من فوق الحارس إيدرسون لكن محاولته علت العارضة بقليل في الدقيقة 61.

وألغى الحكم هدفا لمانشستر سيتي سجله جيسوس في الدقيقة 73 بداعي التسلل، وأثمر ضغط وولفرهامبتون أخيرا عن هدف التقليص في الدقيقة 78، بعدما راوغ بودينسي دي بروين بمهارة، قبل أن يرفع عرضية تابعها خيمينيز برأسه في الشباك.

وأشرك غوارديولا لاعبه الإسباني الجديد فيران توريس مكان سترلينغ، وضغط وولفرهامبتون في الدقائق الأخيرة بغية تعديل النتيجة، لكن الفريق الضيف أحكم إغلاق مناطقه الخلفية، قبل أن يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 90+5 عبر جيسوس الذي ارتدت محاولته من قدم المدافع إلى داخل الشباك.