اليمن.. شركة سبأفون تعلن نقل مقر الشركة إلى العاصمة عدن وتصدر بيان هام

الإثنين 21 سبتمبر 2020

أعلنت شركة سبافون للهاتف النقال عن نقل مقر الشركة من صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى العاصمة عدن .



وذكرت الشركة في بيان لها أنها دشنت خدماتها من مركزها الرئيسي في العاصمة عدن عبر شبكة إتصالات مستقلة عن سيطرة وتحكم الميليشيات الإنقلابية الحوثية في صنعاء .. مشيرة إلى أنها سوف تستهل سبأفون إنطلاقتها بالخدمات الأساسية مع إستمرار طاقمها في الأعمال الحثيثة مع وزارة الإتصالات لإستكمال تشغيل بقية الخدمات وصولاً إلى تقنية الجيل الرابع والخامس.

وقالت "لقد جاء قرار مجلس إدراة شركة سبأفون و جمعيتها العمومية غير العادية بنقل مقر الشركة الرئيسي من صنعاء إلى عدن إستجابة لدعوة الحكومة الشرعية ومجلس النواب والتحالف العربي بضرورة نقل شبكات قطاع الإتصالات الى العاصمة المؤقتة عدن ، وكما هو عهدها فقد كانت شركة سبأفون السباقة لتلبية دعوة الحكومة الشرعية وتنفيذ سياساتها ووضع توجيهاتها محل التنفيذ و بمنتهى الجدية والإحترام اللازمين وبما يعمل على توفير خدمات الإتصالات لمواطني الجمهورية بالمناطق المحررة وتأمين إستقلالها عن سيطرة وتحكم المليشيات الإنقلابية في صنعاء".

وسردت الشركة في بيانها المصاعب والعوائق التي واجهت مقرها في صنعاء نتيجة لسيطرة مليشات الحوثي الإنقلابية ومنها :

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- إستيلاء المليشيات الإنقلابية على أصول الشركة والسيطرة على مقرها الرئيسي بصنعاء وتعيين طاقم إداري تابع للقيادي الحوثي صالح الشاعر مسؤول الدعم اللوجستي لوزارة دفاع مليشيا الحوثي في صنعاء، قاموا على إثرها بنهب مقدراتها وإيراداتها.

- طوال الفترة الماضية حاولت المليشيات الإنقلابية الحوثية عن طريق عناصرها المتوغلة في المناطق المحررة القيام بعرقلة مشروع تشغيل و تأمين الشبكة من العاصمة المؤقتة عدن ، عن طريق إستهداف أعمال الشبكة، والإستيلاء على معداتها وأجهزتها، وتلفيق الأكاذيب، وإنتحال شخصيات مدراء، وتزوير مستندات، والتغرير على السلطات، وإرتكاب جرائم تخريب وإتلاف ممتلكات وتعريض سلامة المواطنيين والعاملين للخطر، وإنتهاءً ببث الشائعات الملفقة ونشرها إعلاميا ضد جهود وأعمال إطلاق الشبكة من العاصمة المؤقتة عدن.

- سعت المليشيات الإنقلابية طوال الفترة الماضية لتدمير وسائل ومنشآت قطاع الإتصالات في المناطق المحرره بأكثر من وسيلة وطريقة والقيام بأعمال تهدف لتعزيز تواجدهم في مناطق سيطرة الشرعية، ولهذا سعت الشركة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وبالإمكانات المُتاحة لدى وزارة الإتصالات لإنشاء شبكة مستقلة وآمنه بعيداً عن سيطرة المليشيات الإنقلابية الحوثية وبالرغم من فقدان عدد من المميزات الأُخرى التي يتطلع المشتركين للحصول عليها، فإن الشركة ستعمل على توفيرها بإذن الله في المستقبل القريب عند إستكمال عدد من التجهيزات من قبل وزارة الإتصالات.

وقالت "وبهذه المناسبة الهامة التي نؤمن بأنها ستمثل نقطة تحول رئيسية في قطاع الإتصالات في الجمهورية اليمنية - تتقدم الشركة بجزيل الشكر والإمتنان لفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي، و نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لحرصهم وحثهم وتوجيهاتهم بدعم وتسهيل نقل الشركة الى العاصمة المؤقتة عدن، وتشكر كافة الجهات المعنية التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، كما تتقدم بالشكر الجزيل لكافة الموظفين الذين عملوا على إنجاح هذا المشروع الإستثنائي بهذه الظروف المستحيلة".

وأعلنت الشركة هذه المناسبة عن تقديم باقة إتصال مجانية داخل الشبكة لكافة أرقام سبأفون بالمناطق المحررة ولمدة 15 يوما إعتبارا من يوم إنطلاق الشبكة، وستعمل الشركة على تقديم باقات تنافسية تراعي الوضع الحالي الذي تمر به بلادنا الغالية والتي نأمل أن تنال رضا المشتركين كما تعدهم بالعمل على تزويدهم بخدمات مميزة قريبا بإذن الله