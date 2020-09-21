شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي والرئيس السيسي يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين والان مع التفاصيل

الإثنين 21 سبتمبر 2020 أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تناول العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تبادلوا وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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