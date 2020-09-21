شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل امرأة وإصابة 11 مدنياً بقصف حوثي في تعز والان نبدء بالتفاصيل

قتلت امرأة وأصيب 11 من المدنيين بينهم أطفال ونساء أمس، في قصف ميليشيات الحوثي الإجرامية استهدف الأحياء السكنية شرق مدينة تعز اليمنية.

وقال مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ "إن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية بعدد 15 قذيفة دبابة من أماكن تمركزها في تبة سوفتيل".

وأضاف المصدر" أن القصف أسفر عنه مقتل امرأة وإصابة 11 من المدنيين، بينهم 4 أطفال أسعفوا إلى المستشفى".