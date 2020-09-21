شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 684 إصابة و10 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 29986 إصابات. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 12445، فيما زاد عدد الوفيات إلى 307 وفيات بعد تسجيل 10 حالات جديدة.

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