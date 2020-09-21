مانشستر سيتي يقهر وولفرهامتون بثلاثية في البريميرليج

رياضة 2020-09-21 | 23:16 41 مشاهدة Advertisements حقق فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الاثنين، فوزًا على نظيره فريق وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 20، والتي سجلها بنجاح كيفين دي بروين. وفي الدقيقة 32 أحرز فيل فودين ثاني أهداف الضيوف. واستمر تفوق مانشستر سيتي ساريًا حتى نجح راؤول خيمينيز في تقليص الفارق لصالح وولفرهامبتون، بتسجيله هدف في الدقيقة 78.



وفي الدقيقة 94، أحرز جابريل جيسوس ثالث أهداف كتيبة بيب جوارديولا. وفي الدقيقة 94، أحرز جابريل جيسوس ثالث أهداف كتيبة بيب جوارديولا. بتلك النتيجة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 3 نقاط في المركز السابع، حيث تم تأجيل مباراته في الجولة الأولى أمام أستون فيلا، وتجمد رصيد وولفرهامبتون عند عدد النقاط نفسه في المركز الثاني عشر.

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