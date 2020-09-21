مدينة ميونيخ تفرض قيوداً لوقف زيادة إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مدينة ميونيخ الألمانية، اليوم الاثنين، أنها ستعيد فرض قيود من أجل احتواء ارتفاع الإصابات الجديدة المسجلة بمرض كوفيد-19.



واعتباراً من الخميس، سيصبح وضع الكمامة إلزامياً في كل الأماكن التي لا يمكن الالتزام فيها بالتباعد الجسدي في عاصمة ولاية بافاريا السياحية

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كذلك، ستفرض قيود إضافية على التجمعات، بحيث يسمح بالتجمع فقط في إطار عائلتين أو خمسة أشخاص لا صلة قربى بينهم، كما أكد رئيس بلدية المدينة ديتر رايتر.

وأضاف أن هذه القاعدة يجب أن تطبق في الأماكن العامة والخاصة، وكذلك المطاعم.

تأتي هذه القيود فيما شهدت ميونيخ ارتفاعاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المؤدي لمرض كوفيد-19 إلى 55.9 حالات لكل مئة ألف نسمة الأسبوع الماضي، متخطيةً عتبة 50 إصابة لكل مئة ألف نسمة ما يجعلها بحكم الأمر الواقع «منطقة خطرة».

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وفي مختلف أنحاء ألمانيا أيضاً ارتفع عدد الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة، ليبلغ بين 1500 و2000 في اليوم، بما يقارب المعدلات التي سجلت أواخر أبريل الماضي، رغم أن مسار تطور الوباء أقل من نظيره في فرنسا وإسبانيا المجاورتين.

مع ذلك، حذر شتيفان شيبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين: «عندما ننظر لما يحدث عند بعض أبرز شركائنا الأوروبيين، نلحظ مستوى انتقال للعدوى شبه خارج عن السيطرة، ولا سبب لدينا يدفعنا للاعتقاد أن هذا لن يحصل هنا».

ومع بدء فصل الخريف يزداد الخوف من موجة ثانية من وباء كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة في ألمانيا.

وبهذا الصدد، أعلن وزير الصحة الألماني ينس سباهن، اليوم، خطة لإنشاء «مراكز حمى» في البلاد يمكن للمرضى الذين يعانون العوارض التقليدية لكوفيد-19 أن يقصدوها «للخضوع للفحص بهدف تحديد أي نوع من المرض قد أصابهم»، وهي معدّة بشكل «يمنع انتقال العدوى بين الأشخاص في قاعة الانتظار».

ويعتزم الوزير المحافظ أيضاً مضاعفة إجراء الفحوص السريعة التي تصدر نتائجها بشكل فوري، بحيث تشمل مثلا زوار مراكز رعاية المسنين الأكثر عرضة للخطر.

وسجلت ألمانيا، حتى الآن، 272.337 إصابة بكوفيد-18 منذ ظهوره، وفق آخر الأرقام التي نشرها الاثنين معهد روبرت كوخ، بينها 9386 وفاة.