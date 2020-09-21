محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفيا المستجدات الراهنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



كما تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاتصال والرئيس السيسي، وجهات النظر حول المستجدات الراهنة .

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وتطرق الاتصال العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، أكدت الرئاسة المصرية أن الاتصال استعراض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية، إن خلال الاتصال تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار التشاور المنتظم المتبادل بين السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وترسيخًا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين التى تعد أحد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.