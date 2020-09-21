شاهد.. تسريب صوتي جديد تفاصيل مؤامرة قديمة لتنظيم الحمدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف تسريب صوتي جديد تفاصيل مؤامرة قديمة لتنظيم الحمدين الحاكم في قطر، بالتواطؤ مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ضد دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية.



ونشر المعارض القطري، خالد الهيل، الإثنين، على صفحتة الرسمية على "تويتر" التسريب الصوتي وقال: "مؤامرة الحمدين مع القذافي واللعب على وتر القبلية من أجل نشر الفوضى و إسقاط أنظمة الحكم في دول الخليج العربي."

تفاصيل المؤامرة تظهر مساعي معمر القذافي ومعه أمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه حينها حمد بن جاسم لإحداث فوضى انشقاقات وتخريب عبر قبيلة عتيبة العربية ذات الجذور التاريخية في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية.

وفي التسجيل الصوتي المسرب تحدث القذافي مع حمد بن خليفة وحمد بن جاسم، عن كيفية استغلال قبلية عتيبة من أجل نشر الفوضى في دول الخليج العربي.

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واتفق حمد بن خليفة وحمد بن جاسم مع ما أراده القذافي، وزعما أن "حركة القبائل بدأت تعود من جديد بما فيهم المملكة"، مستشهدين بقبيلة عتيبة، حسب زعمهما.

واستشهد حمد بن جاسم في التسجيل الصوتي بمسابقة الجمال التي أقاموها في قطر لأحد القبائل لإحداث وقيعة بين القبائل، ورد عليه القذافي متساءلا: "هل المنافسة هذه وصلت السعودية؟".

وقبيلة عتيبة هي واحدة من أعرق وأكبر القبائل في شبه الجزيرة العربية وهي من أكثر قبائل العرب المعاصرة عددا وانتشارا تمتد ديارها من الحجاز إلى أواسط نجد وهناك أسر منها هاجرت إلى الكويت والأردن وسوريا ونابلس في فلسطين وبعض دول الخليج العربي.

ويرجع أصل قبيلة عتيبة القديم إلى قبيلة هوازن المضرية العدنانية وانضوى تحتها أحلاف من قبائل أخرى شأنها شأن القبائل العربية الأخرى.

واستبعد المعارض القطري خالد الهيل استجابة قبيلة عتيبة حينها للمؤامرة القطرية الليبية مشيدا بتلم القبيلة العربية العريقة وقال: "تكرم قبيلة عتيبه عن مقاصد الحمدين الخبيثة وستبقى السعودية حره أبيه وشعبها وقبائلها على راية التوحيد."

ومؤخرا أظهرت تسريبات صوتيه أطلق عليها إعلاميا "تسريبات خيمة القذافي" مشروع قطري ليبي كبير للتخريب والفوضي ضد المملكة العربية السعودية، وضد الدول العربية، لضرب أنظمة الحكم وإشاعة الفوضى، واتضح من خلالها حجم المؤامرة التي كان يحيكها قائدَا المشروع التخريبي حمد بن خليفة وحمد بن جاسم ومعهما معمر القذافي.