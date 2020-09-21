ولي عهد أبوظبي والرئيس السيسي يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تناول العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.



كما تبادلوا وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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