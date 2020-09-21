شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تشريعات التحول الرقمى يكشف طرق التصدى للهاشتاجات المحرضة على العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار، إن أي هاشتاج على تويتر، إما هاشتاج قانوني أو غير قانوني، وإذا كان قانونيا فلا يوجد أي مشكلات فيه ولا يتم حجبه أو التعامل معه على أنه محرض على العنف على سبيل المثال، أما الجزء الثاني الذي فيه خطورة كبيرة هو عندما يكون الهاشتاج غير قانوني، مثل التحريض على العنف أو الجرائم أو الأمور التي يعاقب عليها القوانين في أي دولة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر: "أول شخص يضع الهاشتاج للمرة الأولى فإنه يوضع تحت المساءلة القانونية، وتويتر لا يسمح بترويج الهاشتاجات غير القانونية مثل الدعوات للتخريب والتظاهر بطرق غير سلمية أو ما شابه ذلك، وهو وفقا للقوانين الموجودة في العالم وليس في مصر فقط".

وقال: "القانون الألماني فيما يتعلق بخطابات الكراهية ألزم الشركات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بإزالة جميع التعليقات التي تحض على الكراهية، وجهاز تنظيم الاتصالات هو المعني بالجرائم الخاصة بهذا النوع في مصر، وعملية فلترة المحتوى في حسابات أكثر من مليار مستخدم على تويتر، وتم السماح بخاصية الريبورت، ويمكن بناء حملات مضادة من المواطنين التي ترى خطورة من انتشار هاشتاجات محرضة على العنف".