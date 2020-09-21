شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: المقاول الهارب هو البضاعة المتاحة حاليا لدى جماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعه الإخوان باقية على الوظيفة والتكليف والاختيار ليوم العشرين من سبتمبر، وعدم تحديد الساعة يؤكد عدم تلقى من دعى لها الساعة المحددة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تؤدى أوامر.

وتابع نوح، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار والذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن أعضاء الإخوان بالخارج يقومون بالوظيفة والتكليف لأوامر دول معادية.

Advertisements

وواصل نوح، قائلا إن المقاول الهارب محمد على هو البضاعة المتاحة لدى الإخوان حاليا، مشيرا إلى أن تلك البضاعة تؤدى دورها بشكل رديئ.

وعلى جانب آخر، كان مختار نوح، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، قد قال إن الدعوات الإخوانية الفاشلة للتظاهر، محاولة لإثبات الوجود وتحليل الأجر الذى يحصلون عليه، مضيفًا أن الشعب المصرى أبلغ رسالة لقيادات التنظيم الإرهابى بتأكيد وقوفهم خلف القيادة السياسية.