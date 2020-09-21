شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من عدم الالتزام بارتداء الكمامة بالأماكن المزدحمة والمواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من حالة التهاون لدى البعض في التعامل مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، مؤكدا أن هناك حالة من التهاون من قبل البعض في الشارع المصري تمثلت في عدم ارتداء الكمامة في المناطق العامة والمزدحمة والمواصلات العامة، مما قد ينعكس على المجتمع بالسلب، ويساهم في ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس مرة أخرى، في الوقت الذي تبذل الدولة جهودا كبيرة للتصدي لهذه الجائحة منذ البداية، ومثل هذه التصرفات غير المسئولة قد تُهدر كافة هذه الجهود.

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه على الرغم من تأكيد الحكومة مرارا وتكرارا بشأن عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الحكومية، ومع الإعلان عن إجراءات جديدة يتم التنبيه كثيرا حول ضرورة ارتداء الكمامة خاصة في المناطق المزدحمة والحفاظ على التباعد الاجتماعى، متابعا: "جهود المواطن والتزامه بالإجراءات الاحترازية يكون له دور كبير بجانب حزمة القرارات التي تتخذها الحكومة حتى يكتمل الدور".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك المزيد من حملات التوعية للمواطنين بشأن خطورة التهاون خاصة مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وعلى الرغم من الإعلان عن خطة محكمة للحضور ولكن يتبقى الوعى والالتزام هو الفيصل في هذا الأمر للحفاظ على الصحة علامة وعدم تفشي الفيروس في المجتمع.