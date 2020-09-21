وزير التعليم: الكشف عن خطة لهيكلة المدارس الخاصة بعد 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أولياء الأمور، اعتبرتنا بلا قلب بعد اتخاذ قرار عقد امتحانات الثانوية العامة، ورغم ذلك لم يصب أي طالب بأي مرض أو مشكلات رغم الأعداد المهولة التي أدت الامتحانات.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" تقديم الإعلامي أسامة كمال: "السؤال الذي يجيب طرحه الآن لما أولياء الأمور ينزلوا أمام اللجان تكون مسئولية وزير التربية والتعليم؟".

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وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة داخلية لإدارة المدارس الخاصة والمعاهد القومية والدولية، حيث يتم وضع ضوابط مع جهات في الدولة وسنرى كل جهة ما هو دورها، فوزارة التعليم تختص بالجزء الأكاديمي والتربوي، قائلًا: "بنحب نطمن الناس بنحل الموضوعات دي وهتأخد مننا 3 شهور، مش قبل بدء العام الدراسي الجديد ومشي أمورك دلوقتي".

وأوضح الوزير: "منقدرس نعمل أكتر من كدة في العام الدراسي، فيه 23 مليون طالب، إحنا حريصين على صحتهم".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن كل طالب من المرحلة الثانوية لديه جهاز يعوضه عن الكتاب الورقي، موضحًا أن الطلاب يحافظون على الأجهزة التي تم تسليمها لهم منذ عامين، وهناك 2500 مدرسة بها بنية تكنولوجية و36 ألف شاشة، وتم استبدال الكتاب الورقي بكتاب إلكتروني يوازي 10 أضعاف الكتاب المطبوع، وهناك قرار بعدم استخدام التكنولوجيا قبل الصف الرابع الابتدائي.