وزير سعودي: الإخوان يحاربون كل من يحذر من خطرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض ' (د ب أ)

شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحارب كل من يحذر من خطر الجماعة.

قال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاثنين: "الإخوان اللامسلمون يمارسون الإرهاب المروع ضد كل من يحذر من خطرهم أو يكشف منهجهم ويعريه".

وأضاف آل الشيخ: "أخطر وأشر فصائلهم السرورية وهم يشكلون حكومة عميقة في البلاد التي تبتلى بهم وينتشرون في مفاصل الدول ويقمعون بل يدمرون كل من فضحهم أو تعرض لهم سلاحهم الكذب والتزوير والغدر والتخفي وعدم مخافة الله".

واعتمدت السعودية في العام 2014، قائمة للجماعات الإرهابية، تضم الإخوان، وداعش والنصرة وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.