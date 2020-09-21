رئيس وزراء كندا يعتزم إعلان خطة ثلاثية للتعافي الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (د ب أ)

قال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء جاستن ترودو، يعتزم الكشف عن خطة جديدة من ثلاثة محاور لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد وإعادة شحن بطارية الاقتصاد المتضرر من الجائحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المسؤول الكندي الذي رفض الكشف عن هويته، القول إن الموضوعات العامة في خطاب رئيس الوزراء المعروف باسم خطاب العرش والمقرر إلقاؤه خلال الأسبوع الحالي والذي يعرض أولويات الحكومة، ستركز على المهمة العاجلة المتمثلة في احتواء الجائحة، مع التزام متوسط المدى لدعم المواطنين الكنديين خلال الجائحة ثم أجندة مرنة لدعم التعافي وإعادة بناء الاقتصاد.

ولن يعرض رئيس الوزراء في خطابه، أهداف الميزانية العامة للبلاد تاركًا هذه المهمة لوزيرة المالية كريستيا فريلاند التي ستعرض أحدث البيانات المالية في وقت لاحق من العام الحالي.

وذكرت بلومبرج أن خطاب ترودو المنتظر يوم الأربعاء المقبل هو أهم خطاب عرش في كندا منذ وصوله إلى السلطة قبل خمس سنوات، في ظل التساؤلات المتزايدة حول منهج حكومته الليبرالية في التعامل مع الزيادة الجديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والعجز المتزايد في الميزانية .