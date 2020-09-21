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حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من أي عدوان عسكري ضد بلاده، وذلك عبر تغريدة نشرها في "تويتر"، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ40 لاندلاع الحرب بين إيرانوالعراق.
وكتب ظريف: "نحيي ذكرى أرواح أبطالنا الذين سقطوا.. بعد مرور 40 عاما على اجتياح صدام واندلاع الحرب الإيرانية العراقية، التي دامت 8أعوام. ووقفنا شامخين رغم أن العالم كله كان يدعم المعتدي، حتى بعد استخدامه أسلحة كيميائية".
وأضاف ظريف: "دعونا نتذكر.. لا خيار أمامنا سوى الاعتماد على الذات، ومن يبدأ حربا لا يكون هو من ينهيها؛ لا يوجد فائز في حرب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: من يبدأ حربا لا يكون هو من ينهيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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