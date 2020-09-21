الولايات المتحدة تواجه شبح شتاء مدمر بسبب فيروس كورونا

حذر خبراء صحة أمريكيون من سيناريو كارثى لفيروس كورونا المستجد خلال فصل الشتاء.

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: إن جائحة «كورونا» التى لا يمكن توقع تطوراتها تصل إلى مستوى مروع من الضحايا فى الولايات المتحدة، بعد تسجيل أكثر من 200 ألف حالة وفاة.

وأضافت: «تشهد 73 دولة حول العالم طفرة فى عدد الإصابات الجديدة، مع تصاعد المخاوف فى المناطق التى يقترب فيها الطقس البارد،

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مع دخول فصلى الخريف والشتاء».

ونقلت عن «كاثرين درويسى»، خبيرة الأمراض الوبائية، فى مركز الصحة والعلوم بجامعة تكساس، قولها: «لا أحد يعلم ماذا سيحدث، لقد فاجأنا هذا الفيروس على العديد من الجبهات، وربما نتعرض للمفاجأة مرة أخرى».

وتابعت الصحيفة بقولها: «فى الولايات المتحدة، إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا يتراجع أسبوعاً بعد آخر

منذ نهاية يوليو الماضى. ولكن خلال الأيام القليلة الماضية ارتفع عدد الإصابات اليومية مجدداً، ما يؤجج المخاوف من حدوث موجة جديدة للفيروس، مع فتح المدارس والجامعات، ودخول الطقس البارد، الذى يدفع الناس إلى الأماكن المغلقة، ما يثير الخوف لدى علماء الأوبئة من شتاء مدمر».

وقالت صحيفة «تايمز»: إن الحكومة البريطانية حذرت من قيود إغلاق صعبة للغاية سيتم فرضها خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث يستعد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لإجراءات جديدة سيتم فرضها فى البلاد لمكافحة الزيادة الأخيرة فى عدد الإصابات.