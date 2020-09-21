جونسون يترأس اجتماع لبحث التصدي لموجة ثانية من كورونا

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراء محادثات أزمة غدًا الثلاثاء، لبحث كيفية التصدي لموجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، وذلك على خلفية تحذير كبير المستشاريين العلميين للحكومة البريطانية من أن المملكة المتحدة قد تسجل 5 آلاف حالة إصابة جديدة يوميًا في منتصف شهر أكتوبر المقبل، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن جونسون سيترأس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية "كوبرا" صباح غد الثلاثاء، حيث سيحضر الاجتماع قادة اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وعقب انتهاء الاجتماع، سيدلي جونسون ببيان أمام مجلس العموم يوضح فيه الخطوات التي سيتم اتخاذها فيما يتعلق بتعامل الحكومة

مع موجة جديدة من فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن تتضمن الإجراءات الحكومية تشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

ويحاول الوزراء في الحكومة البريطانية تحقيق توازن بين السيطرة على الوباء وتجنب الإغلاق الكامل الذي من شأنه وقف التعافي الاقتصادي وذلك بعد أن سجل الاقتصاد البريطاني أكبر ركود له منذ أكثر من 100 عام.

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وقد حذر كبير المستشارين العلميين بالحكومة البريطانية باتريك فالانس اليوم الاثنين من أن معدل الإصابات الحالي، الذي يشهد تضاعف في عدد الحالات كل أسبوع ، قد يؤدي إلى أكثر

من 200 حالة وفاة يوميًا في منتصف نوفمبر المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جديدة.

وقال فالانس في بيان إذاعي إنه يتم تسجيل زيادة في حالات الإصابة بالفيروس، فضلا عن الحالات التي يتم إدخالها المستشفى، وهو ما سيؤدي للأسف إلى حدوث وفيات، مشيرا إلى أن هناك إمكانية للتحرك بسرعة كبيرة لوقف مثل هذا الأمر.

وفي حديث سابق له على قناة "أي تي في" التليفزيونية، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن خطط الحكومة لم تنته بعد، على الرغم من أنه أكد أن الوزراء مصممون على إبقاء المدارس مفتوحة ودوران الاقتصاد بقدر الإمكان.

وبحسب أحدث الإحصاءات الحكومية التي صدرت أمس الأحد، فقد تم تسجيل 3899 حالة إصابة يومية بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، فضلاً عن تسجيل 18 حالة وفاة في المملكة المتحدة.