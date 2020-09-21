واشنطن تفرض عقوبات على إيران

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة على إيران، الأمر الذي ترفضه دول عدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين إن «إجراءاتنا اليوم هي تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع».
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