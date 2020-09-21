السجن 10 أعوام لعسكريين قتلوا امرأتين

حكم، الإثنين، على 4 عسكريين كاميرونيين بالسجن 10 سنوات وعلى خامس بالسجن سنتين، بعد إدانتهم بـ»قتل» امرأتين مع ولديهما في عام 2018 بالرصاص في شمال البلاد.

وفي يوليو 2018، أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عسكريين يعدمون المرأتين بشكل تعسفي، فيما كانتا معصوبتي الأعين، وكذلك فتاة صغيرة ورضيع كانت تحمله إحداهما على ظهرها، في أقصى شمال الكاميرون حيث يقاتل الجيش مجموعات جهادية.

ونفت الحكومة تورط جيشها بدايةً، قبل أن توقف سبعة مشتبه بهم. وبرئ اثنان منهم.

وبعد إرجاء المحاكمة أكثر من مرة، دانت محكمة ياوندي العسكرية المتهمين بـ»القتل» وأعلنت أحكام السجن، علماً أن الحكم قابل للاستئناف.