31 مليون دولار لمعالجة السودان من الفيضانات

وأشارت المنظمة إلى أنها كثفت دعمها للوصول إلى آلاف الأسر المتضررة من أسوأ الفيضانات التي ضربت السودان منذ أكثر من قرن.
وقال ممثل يونيسف في السودان عبدالله فاضل: مع بدء انحسار المياه يرتفع خطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه، بما فيها الكوليرا والملاريا، مما يعرض المزيد من الناس للخطر وخاصة الأطفال، واضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة بيوتهم التي غمرتها المياه، وقد أدى ذلك إلى ازدياد حاجة الكثير من العائلات إلى الإمدادات الأساسية كالغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي، وهؤلاء الناس هم في أمسّ الحاجة إلى مأوى.
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