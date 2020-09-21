أكد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها “قضية العرب والمسلمين الأولى”، مشددا على التزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي، اليوم الإثنين، واستعرض خلاله الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وخاصة ما يتصل منها بمسيرة السلام في المنطقة.
وأشار إلى دعم دولة الكويت لخيارات الشعب الفلسطيني وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.