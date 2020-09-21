الكويت تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 10:20 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2020 11:05 مساءً

أكد مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين، مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها “قضية العرب والمسلمين الأولى” مشددا على التزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين ، واستعرض خلاله الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وخاصة ما يتصل منها بمسيرة السلام في المنطقة.

وأشار إلى دعم دولة الكويت لخيارات الشعب الفلسطيني وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.