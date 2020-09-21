عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعتين

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في لندن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الصحية وكذلك التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

كما بحث الشيخ عبد الله بن زايد ووزير الخارجية البريطاني مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران واليمن وليبيا.

Advertisements

وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما، كما استعرضا معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل التي تم توقيعها مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية ودورها الهام في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والحرص المستمر على دفع آفاق التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء جيمس كليفرلي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني ومنصور عبدالله بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.